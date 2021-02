Mannheim. Zuschauer sind beim Drittliga-Derby zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) bekanntermaßen nicht zugelassen. Doch kalt lässt die Fans den ewig jungen Vergleich der beiden Traditionsclubs aus dem Südwesten deshalb noch lange nicht. Das unterstrichen am Freitagnachmittag rund 250 SVW-Anhänger, die sich zum Trainingszentrum der Waldhöfer am Alsenweg aufmachten und die Mannschaft mit lautstarken Sprechchören unterstützten. Dabei lief alles weitgehend nach den bestehenden Corona-Regeln, die meisten SVW-Fans trugen Masken und hielten Abstand. Ein kleines Polizeiaufgebot konnte das Geschehen entsprechend aus der Distanz beobachten.

Bis auf Kapitän Marcel Seegert hat zwar keiner der aktuellen Waldhof-Profis Mannheimer Wurzeln, doch die Bedeutung des Derbys und die Erwartungen der Anhängerschaft dürften inzwischen jedem SVW-Kicker bekannt sein. Auch Dominik Martinovic, der im vergangenen Jahr noch für den späteren Absteiger SG Sonnenhof Großaspach am Ball war, macht da keine Ausnahme. „Beide Vereine haben eine große Vergangenheit, durch die räumliche Nähe besitzt das Duell für unsere Fans eine ganz besondere Bedeutung. Nach meinem Wechsel nach Mannheim habe ich mir auch einige Videos von der Atmosphäre angeschaut“, berichtet der Angreifer im Interview mit dem Internet-Auftritt des DFB. „Ich hatte die Hoffnung, dass die Corona-Situation für das Rückspiel mehr Fans zulässt. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Aber da hat die Gesundheit klar Vorrang“, sagt der achtfache Torschütze vor dem Anpfiff des Derbys. Was genau auf die Mannheimer zukommen wird – davon lässt sich auch Martinovic überraschen. Nach dem Trainerwechsel wird der FCK sicher einiges verändern und eventuell auch anders auftreten als zuletzt gegen Wehen-Wiesbaden.

„Entsprechend wird jeder Spieler darauf brennen, sich zu beweisen. Da auch nicht ganz klar ist, welche Änderung das neue Trainerteam vornimmt, sollten wir uns noch mehr auf uns fokussieren, als es sonst ohnehin schon der Fall ist“, betont der 23-Jährige, geht aber mit großem Selbstvertrauen ins Derby gegen die Pfälzer, das der SVW zuletzt vor 25 Jahren gewinnen konnte. „Wenn wir uns auf unsere Stärken verlassen und sie auf den Platz bekommen, wüsste ich nicht, warum wir das Spiel nicht gewinnen sollten“, setzt der Schwabe mit den kroatischen Wurzeln auf Sieg. th