  Exklusive Recherche: So lange laufen die Waldhof-Verträge

Mannheim. Einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling gab es in diesem Jahr schon Ende Februar. Jetzt steht die Jahreszeit bevor, in der die Vereine ihre konkreten Planungen für die kommende Saison aufnehmen. Nicht anders sieht das bei Fußball-Drittligist SV Waldhof aus, der am Montagabend (19 Uhr) den FC Bayern II im leeren Carl-Benz-Stadion empfängt.

Sportchef Jochen Kientz hat die Fans der Mannheimer schon einmal sanft darauf vorbereitet, dass sich das Gesicht des Kaders auch in der nächsten Spielzeit wieder deutlich verändern könnte. „Wir sind aktuell Drittligist und auch im nächsten Sommer werden uns Spieler verlassen. Da wird es wieder einen Umbruch geben. Wenn man junge und gute Spieler hat, ist das einfach so. Das werden wir auch mit Geld nicht aufhalten können“, sagte der 48-Jährige in der vergangenen Woche.

Vertragslaufzeiten der SVW-Spieler Tor: Timo Königsmann (2021), Markus Scholz (2021), Jan-Christoph Bartels (2023). Abwehr: Jesper Verlaat (2022), Marcel Seegert (2022), Gerrit Gohlke (2023), Marcel Hofrath (2021), Anton Donkor (2022), Jan-Hendrik Marx (2021), Marcel Gottschling (2022), Jan Just (2021). Mittelfeld: Marco Schuster (2021), Max Christiansen (2021 mit Option bis 2022), Benedict dos Santos (2021), Hamza Saghiri (2022), Onur Ünlücifci (2022), Dorian Diring (2021), Marcel Costly (2022), Arianit Ferati (2021), Mohamed Gouaida (2021), Dennis Jastrzembski (2021), Rafael Garcia (2022), Manfred Kwadwo (2021). Angriff: Dominik Martinovic (2022), Joseph Boyamba (2022), Anthony Roczen (2022), Gillian Jurcher (2022).

Option bei Max Christiansen

Wer aber überhaupt noch einen über den Sommer hinaus gültigen Vertrag in Mannheim besitzt, ist nicht immer so einfach ausfindig zu machen. Der Grund: Seit geraumer Zeit verzichtet der SV Waldhof bei Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen darauf, eine konkrete Laufzeit des jeweiligen Arbeitspapiers zu kommunizieren. Dass erneut ein größerer Umbruch anstehen könnte, darauf deuten aber die Fakten hin. Nach Recherchen dieser Redaktion laufen 13 Verträge von SVW-Profis am Ende der Saison aus, bei Mittelfeld-Fachkraft Max Christiansen kann der Verein eine Option zur Verlängerung um ein Jahr ziehen, wenn der Flensburger mindestens 25 Ligaspiele bestreitet.

Mehrere Wechselkandidaten

Bei anderen Leistungsträgern ist die Ausgangslage schlechter: Abräumer Marco Schuster, der im vergangenen Sommer bereits Angebote aus der 1. und 2. Liga auf dem Tisch hatte, könnte ablösefrei gehen. Auch Spielmacher Arianit Ferati dürfte nach einer guten Saison nicht abgeneigt sein, wenn ein attraktiver anderer Club anklopft. Zu den möglichen Wechselkandidaten zählen ebenso Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx und Rückrunden-Stammtorwart Timo Königsmann. Innenverteidiger Gerrit Gohlke (21) hat zwar noch einen Vertrag bis 2023, soll jedoch bis hinauf in die britische Premier League heiß begehrt sein. Für den gebürtigen Darmstädter könnte der SVW aber im Fall der Fälle wenigstens noch eine hohe sechsstellige Ablöse einstreichen.

Es drohen auch emotional harte Abschiede: Mangels sportlicher Perspektive könnte in Torhüter Markus Scholz (31) eine der letzten großen Identifikationsfiguren der vergangenen Jahre Mannheim verlassen. Beim beliebten Mittelfeld-Antreiber Dorian Diring (28) geht es nach seinem Knorpelschaden aus dem Dezember 2019 mittlerweile darum, ob er überhaupt noch einmal professionell Fußball spielen kann.

Im Angriff steht dagegen das Gerüst schon: Ob Dominik Martinovic (23), Joseph Boyamba (24), Gillian Jurcher (23) oder Anthony Roczen (21) - alle nominellen Stürmer haben bis 2022 unterschrieben. Auch in der Innenverteidigung dürfte, selbst wenn Gohlke gehen sollte, kein akuter Handlungsbedarf bestehen. In Kapitän Marcel Seegert (26) und Jesper Verlaat (24) kann der SVW auch in der nächsten Saison auf zwei gestandene Drittliga-Verteidiger bauen.

Die Auflistung geht zurück auf Angaben des Vereins, des Portals dfb.net und von Spielerberatern. Das Arbeitspapier von Geschäftsführer Markus Kompp läuft nach „MM“-Informationen bis 2023. Laut Quellen aus dem Umfeld stehen sowohl Sportchef Jochen Kientz als auch Trainer Patrick Glöckner zumindest in der nächsten Saison weiterhin beim SVW unter Vertrag.