Ex-Mannheimer Deville trifft doppelt: SV Waldhof blamiert sich in Saarbrücken

Saarbrücken. Der SV Waldhof Mannheim hat am Mittwoch im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 0:5 (0:2) verloren. Matchwinner war Tim Golley, der zwei Tore erzielte und eins vorbereitete. Zudem traf der ehemalige Mannheimer Maurice Deville doppelt. Außerdem war bei den Saarländern noch Nicklas Schipnoski erfolgreich.

Beide Mannschaften spielten zu Beginn des Südwest-Duells im Ludwigsparkstadion abwartend und belauerten sich zunächst. In der 14. Minute kamen die Saarbrücker nach empfindlichen Ballverlust der Mannheimer in der Vorwärtsbewegung über rechts zum Kontern. Tobias Jänicke trieb den Ball voran und passte flach in den Strafraum, wo Torschütze Tim Golley mit der ersten Chance des Spiels am langen Pfosten nur noch zur Führung einzuschieben brauchte.

Nach etwa einer halben Stunde sollte auch der SVW besser ins Spiel finden. In der 32. Minute hatte Dominik Martinovic mit der ersten Möglichkeit der Gäste den Ausgleich auf dem Fuß. Dennis Jastrzembski hatte den Stürmer zuvor im Sechzehner von der linken Seite bedient. Martinovic vergab die Großchance jedoch leichtfertig und setzte den Ball aus kurzer Distanz rechts am Kasten vorbei. Umgekehrt lief es in der 39. Minute: Martinovic legte für Jastrzembski auf. Der Versuch des 21-jährigen Mittelfeldspielers flog dann aber doch recht deutlich über den Kasten hinweg.

Schipnoski bremst Buwe aus

Gerade als die Buwe besser in der Partie waren, wurden sie kurz vor der Pause kalt erwischt. Nicklas Schipnoski wurde von Fanol Perdedaj steil geschickt und baute die Führung der Saarbrücker aus, indem er alleinstehend vor dem Gehäuse SVW-Torwart Timo Königsmann überwand (41. Spielminute). Schiedsrichter Martin Thomsen pfiff also beim Stand von 0:2 aus Sicht der Blau-Schwarzen zur Halbzeitpause.

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Hausherren. Doch Königsmann rettete in höchster Not, nachdem der in der Halbzeit für Mohamed Gouaida eingewechselte Gerrit Gohlke den Ball verlor und Minos Gouras die Saarbrücker Führung hätte ausbauen können (49.). Auch der nächste Abschluss gehörte den Gastgebern. Anthony Barylla traf mit einem flachen Distanzschuss aber nur den Pfosten (66.). Zwei Minuten später hatte der Waldhof dann weniger Glück. Mit dem zweiten Treffer des Abends erhöhte Golley auf 3:0, nachdem er zuvor Gohlke im Zweikampf stehen ließ (68.). Der ehemalige Mannheimer Maurice Deville hatte per Kopfballverlängerung aufgelegt.

Doppelter Deville macht Blamage perfekt

Und es sollte noch dicker kommen für die Elf von Trainer Patrick Glöckner. In der 71. Minute war es Deville selbst, der gegen seine ehemaligen Kameraden nach einer Golley-Flanke zum 4:0 einnetzte. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war erneut Deville zur Stelle, der alleine vor Königsmann ohne Mühe zum 0:5-Endstand traf.

Für den SVW geht es am Samstag im Heimspiel gegen 1860 München weiter. Anpfiff der Partie im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr.