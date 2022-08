In Mannheim wird er von den Fans des SV Waldhof noch immer geschätzt: Kevin Conrad trug von 2017 bis 2020 das Trikot des Fußball-Traditionsvereins und führte den SVW 2019 als Kapitän in die 3. Liga. Dieses Kunststück gelang ihm in diesem Jahr auch mit der SV Elversberg.

Am Samstag (14 Uhr) kommt es im Waldstadion an der Kaiserlinde zum Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen. Vorher

...