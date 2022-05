Erster SVW-Test fix

Mannheim. Das Vorbereitungsprogramm des SV Waldhof sollte ebenso wie der neue Trainer eigentlich schon lange bekanntgegeben worden sein, doch da die Sommer-Vorbereitung verständlicherweise mit dem neuen Coach abgestimmt werden sollte, gibt es hier bis auf den Trainingsauftakt am 15. Juni noch keine fixen Daten. Allerdings hat nun Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg Fakten geschaffen und auf seinem Sommer-Fahrplan ein Testspiel gegen den SVW vermerkt. Demnach wird es am Samstag, 9. Juli (14 Uhr) in Mannheim zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem SVW und den Saarländern kommen. Spekuliert wird zudem über zwei weitere Tests gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau und den Drittliga-Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden. Zudem ist wohl ein Trainingslager im Schwarzwald angedacht.

In der Trainerfrage gab es zumindest nach außen keine neue Dynamik, mit Christian Neidhart ist allerdings ein interessanter Name weiter auf dem Markt. „Es tut sich was, es gab schon konkret zwei Anfragen“, sagte der im Endspurt bei RW Essen entlassene Coach zuletzt bei „RevierSport“. Auch der SVW suchte offenbar Kontakt, ein Ergebnis gibt es bislang noch nicht. th

