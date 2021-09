Emotionales Gebabbel

Mannheim. Das kuriose und überhitzte Drittliga-Derby des SV Waldhof beim 1. FC Kaiserslautern liegt zwar schon einige Tage zurück, es bietet aber immer noch reichlich Gesprächsstoff. Beispielsweise stellt sich die Frage, wie die Partie im ersten Durchgang so ausarten konnte, warum Sportchef Jochen Kientz an der Seitenlinie zu einer der Hauptfiguren wurde und warum es der SVW in der zweiten Halbzeit nicht geschafft hat, gegen nur noch neun Pfälzer ein Tor zu schießen.

Darüber machen sich die beiden „MM“-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller in der 26. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ auch ihre Gedanken – und das passend zum Thema äußerst emotional. Doch da die Saison am Samstag mit dem Heimspiel gegen den Halleschen FC gleich weitergeht, wird zugleich auf den nächsten Spieltag geschaut.

Ausblick auf Halle-Spiel

Ist Halle ohne den für zwei Spiele gesperrten Terence Boyd schwächer einzuschätzen? Wie wichtig wäre ein Sieg vor dem schweren Spiel bei Eintracht Braunschweig? Auch darüber lässt sich das „MM“-Duo in gewohnt launiger Manier über knapp eine halbe Stunde aus und legt sich für die nächste Partie im Carl-Benz-Stadion fest: Heimsieg für Mannheim.

Die neue „Buwe Gebabbel“-Folge mit dem Titel „Derby-Nachlese“ gibt es am Mittwoch ab 0.00 Uhr unter: https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. red

