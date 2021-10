Drittliga-Spiel des SV Waldhof Mannheim bei 1860 München neu terminiert

Frankfurt/Mannheim. Das abgesagte Drittliga-Spiel des SV Waldhof Mannheim beim TSV 1860 München wird am Dienstag, den 30. November nachgeholt. Anpfiff der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 19 Uhr, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Das ursprünglich auf den vergangenen Samstag angesetzte Spiel fiel wegen mehrerer Corona-Fälle im Team der Mannheimer aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das zuständige Gesundheitsamt hatte eine Quarantäne für die Betroffenen, welche nicht geimpft oder genesen sind und als enge Kontaktpersonen eingestuft wurden, verhängt. Dadurch standen dem SVW weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die Mindestgrenze unterschritten wurde und Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung zur Anwendung kam. Die Entscheidung folgte einem entsprechenden Antrag der Mannheimer.