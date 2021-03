Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat seine Tor-Krise beendet, ist aber auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben: Beim 2:2 (2:1) am Montagabend gegen den FC Bayern II zeigten sich die Mannheimer in der Offensive formverbessert und kamen zu zwei Treffern durch den überragenden Anton Donkor (9., 33.), schenkten aber beide Führungen her: Nicolas Feldhahn (16.) mit einem fragwürdigen Foulelfmeter und Christopher Scott (47.) trafen für die U 23 des Rekordmeisters.

„Wir wollten uns viele Torchancen erspielen, und wieder Tore erzielen. Das haben wir geschafft. Natürlich ist es ärgerlich, dass der Gegner zweimal einen Rückstand aufgeholt hat. Wir hatten die Chance zum 3:1 und kassieren dann den Ausgleich. Wir haben einen Punkt geholt, aber es wäre mehr drin gewesen“, bilanzierte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. Der 44-Jährige beförderte überraschend nicht nur Rückkehrer Joseph Boyamba nach seinem Außenbandriss sofort wieder in die Startelf, sondern setzte zum ersten Mal seit Ende Oktober auch von Beginn an auf den lange verletzten Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx. In der Abwehrzentrale bekam Gerrit Gohlke den Vorzug vor Jesper Verlaat.

Das Mannheimer Aufgabenprofil war klar definiert: Den Null-Tore- und Null-Punkte-Februar beim Start in dem März aus den Kleidern schütteln - und dabei vor allem im Angriff endlich wieder mehr Wucht entwickeln. Das gelang in der Anfangsphase sehr gut. Dennis Jastrzembski spielte clever in die Gasse auf Dominik Martinovic, der frei vor Bayern-Schlussmann Lukas Schneller aber nicht entschieden genug abschloss (8.). Der Waldhof presste weiter, Marco Schuster schoss den Ball ziemlich unkonventionell hoch in den Rückraum, wo Donkor die Kugel technisch hochwertig annahm und aus 25 Metern zum 1:0 ins lange Eck jagte (9.). Die frühe Führung gab dem SVW weiteres Selbstbewusstsein. Schuster eroberte den Ball im Pressing, Boyamba legte auf Marcel Costly ab, Schneller lenkte dessen Schuss um den Pfosten (12.).

Die Mannheimer schienen dem 2:0 nahe - und kassierten den Ausgleich. Marx spielte einen Fehlpass aus dem eigenen Strafraum, der schnelle Gegenangriff der Münchner landete wieder in der Gegend des Waldhof-Verteidigers, der sich von Lenn Jastrembski düpieren ließ. Der Bayern-Angreifer kam zu Fall, ein strafwürdiges Foul war nicht zu erkennen. „Ich habe es mir einige Male angeschaut. Es ist Elfmeter, weil der Schiedsrichter gepfiffen hat. Aber für mich bleibt es fragwürdig“, kritisierte Mannheims Sportchef Jochen Kientz als Halbzeit-Gast bei „MagentaSport“.

Als wäre das alles nicht schon ärgerlich genug für den SVW gewesen, brachte Timo Königsmann zwar die Hände an Feldhahns nicht besonders hart geschossenen Strafstoß, ließ ihn aber dennoch passieren (16.). „Den hätte er vielleicht haben können“, sagte Kientz.

Bei der folgenden Doppelchance durch Scott und Jastrembski parierte der Mannheimer Schlussmann hingegen großartig (24.). Jetzt hatte die U 23 des Rekordmeisters Vorteile - und der Waldhof traf. Bei einer Jastrzembski-Ecke verkalkulierte sich der sonst starke Bayern-Keeper Schneller fürchterlich - Donkor köpfte unbedrängt zum 2:1 ein (33.). Martinovic verpasste per Kopf nach hervorragender Costly-Flanke vor der Pause sogar den dritten Treffer für den SVW (41.). Donkor hatte richtig Spaß an diesem generell unterhaltsamen Spiel gefunden. Seine Hereingabe setzte Costly aus kurzer Distanz nur knapp drüber (46.). Stattdessen fiel fast im Gegenzug der erneute Ausgleich. Torben Rhein und Scott kombinierten sich problemlos per Doppelpass durch die Mannheimer Verteidigung, Scott vollendete zum 2:2 (47.). Der Treffer zeigte Wirkung beim SVW: Die spielstarken Bayern dominierten in der Folge die Partie und schnürten die Glöckner-Elf zeitweise in der eigenen Hälfte ein. Erst nach Schusters Balleroberung kam Martinovic mal wieder zum Abschluss (62.).

Dann kam es zu einer Szene, die für einen Schockmoment sorgte: Münchens Keeper Schneller räumte Seegert nach einer Freistoßhereingabe von Jastrzembski brachial ab, der benommene SVW-Kapitän musste eine Viertelstunde vor Schluss mit Kreislaufproblemen vom Platz. „Der Torwart hat ein großes Risiko in Kauf genommen, den Spieler zu verletzen. Das war grenzwertig“, urteilte Glöckner. Später wurde bekannt, dass Seegert mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Waldhof war weiter vor allem in der Defensive gefordert, hatte aber in der letzten von sieben Minuten Nachspielzeit noch einmal Pech mit einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters: Der eingewechselte Marcel Gottschling wäre allein aufs Münchner Tor zugelaufen, doch Referee Florian Exner entschied fälschlicherweise auf Abseits.