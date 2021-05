Dritter Sieg in Folge: Der SV Waldhof zieht auf der Zielgeraden der Saison in der 3. Fußball-Liga einen Schlussspurt an. Der 1:0 (0:0)-Erfolg beim SC Verl am Samstag dank eines Treffers von Joseph Boyamba (66.) und einer überragenden Leistung von Torhüter Jan-Christoph Bartels war in seiner Entstehung und allerdings schmeichelhaft. Mit nun 51 Punkten rückten die Mannheimer in der Tabelle vor

