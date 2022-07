Die 3. Liga vor dem Start: Zwei Stars bei Waldhof Mannheim

Mannheim. Der VfL Osnabrück und MSV Duisburg eröffnen am Freitag (19 Uhr) die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Der letzte Spieltag steigt dann am 27. Mai 2023. Aufgrund der WM in Katar gibt es zwischen dem Wochenende 12./13. November und dem Wochenende 14./15. Januar eine verlängerte Winterpause von mehr als zwei Monaten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur kommenden Saison.

Welche neuen Gegner warten auf den SV Waldhof?

Die maximal mögliche Zahl von sieben. Aus der 2. Liga kommen der FC Ingolstadt, Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden (Relegationsverlierer gegen den 1. FC Kaiserslautern) runter. Aufgestiegen sind die SV Elversberg (Regionalliga Südwest), Rot-Weiss Essen (Regionalliga West), die SpVgg Bayreuth (Regionalliga Bayern) und der VfB Oldenburg (Regionalliga Nord).

Gibt es ein Wiedersehen mit ehemaligen Waldhof-Profis?

Zwei der größten Namen in der 3. Liga spielen für den SV Waldhof: : Marc Schnatterer (l.) und, Marco Höger gehören zu den Stars der kommenden Saison. © Imago/Oliver Zimmermann

Ja. Elversberg bringt Kevin Conrad, den Kapitän der Mannheimer Aufstiegsmannschaft 2019, und Ex-SVW-Stürmer Kevin Koffi mit in die 3. Liga. Für Ingolstadt läuft der frühere Waldhof-Publikumsliebling Valmir Sulejmani auf. Auch FCI-Trainer Rüdiger Rehm hat als Profi eine blau-schwarze Vergangenheit. In diesem Sommer haben Joseph Boyamba und Jesper Verlaat die Seiten gewechselt – sie tragen künftig das Trikot des TSV 1860 München. Hamza Saghiri spielt nach zwei Jahren in Mannheim wieder für den ersten SVW-Gegner Viktoria Köln. Dort steht auch Stürmer André Becker, einst in der Waldhof-Jugend am Ball, unter Vertrag. Der ehemalige Mannheimer Profi Enrico Barth (1993-1997) arbeitet mittlerweile im Marketing bei Erzgebirge Aue.

Wer zeigt die SVW-Spiele im Fernsehen und im Internet?

Alle Spiele live gibt es weiterhin beim Streaming-Sender Magenta Sport, den man gegen Gebühr abonnieren muss. Interessant zu beobachten wird sein, wie oft der SWR nach dem Abschied des 1. FC Kaiserslautern Partien des SV Waldhof im frei empfangbaren Fernsehen zeigt. Der SVW-Fanclub „Doppelpass“ hatte in der Vorsaison kritisiert, dass die Mannheimer vom öffentlich-rechtlichen Sender im Vergleich zum FCK benachteiligt werden würden.

Wer steigt in die 2. Bundesliga auf?

Die ersten beiden Plätze berechtigen zum direkten Aufstieg. Der Dritte spielt in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel gegen den Zweitliga-16. den letzten Startplatz aus. Rang vier bietet als Trostpreis immerhin noch die Qualifikation für die erste Runde im DFB-Pokal.

Wer sind die größten Namen in dieser Drittligasaison?

Zwei der schillerndsten Figuren hat tatsächlich der SV Waldhof im Team: Marco Höger spielte für Schalke 04 in der Champions League und für den 1. FC Köln, die Heidenheimer Ikone Marc Schnatterer gilt als einer der besten Spieler, die nie in der Bundesliga aufgelaufen sind. Bei Viktoria Köln verbreitet der Ex-Kölner Marcel Risse besonderes Flair, der VfL Osnabrück hat Robert Tesche verpflichtet, der unter anderem schon für den VfL Bochum, den Hamburger SV und Nottingham Forest gespielt hat.

Welcher Verein bringt die meiste Drittliga-Erfahrung mit?

Der SV Wehen Wiesbaden ist abgesehen von zwei Spielzeiten in der 2. Liga seit der Einführung der 3. Liga im Jahr 2008 ununterbrochen dabei – und steht dementsprechend auch auf Platz 1 der ewigen Tabelle. Dahinter folgen der VfL Osnabrück, Hansa Rostock (jetzt 2. Liga) und die SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern). Der SV Waldhof rangiert auf Platz 39, fünf Positionen hinter dem SV Sandhausen und direkt vor dem SV Darmstadt 98.