DFB-Pokal-Ticket gesichert: SV Waldhof Mannheim verteidigt Titel im Landespokal

Pforzheim. Der SV Waldhof Mannheim hat den Titel des badischen Verbandpokals verteidigt und sich damit das Ticket für die erste Runde des DFB Pokals der kommenden Spielzeit gesichert. Das Team von Trainer Patrick Glöckner gewann am Samstag am Finaltag der Amateure gegen den FC-Astoria Walldorf mit 2:1 (2:0).

AdUnit urban-intext1

Der ehemalige Mannheimer Jonas Weik hatte im Stadion Brötzinger Tal in Pforzheim in der 8. Minute zunächst die Führung für den Herauforderer auf dem Fuß gehabt, scheiterte aber freistehend vor Timo Königsmann am glänzend reagierenden SVW-Torwart. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert köpfte kurz darauf in der 11. Spielminute nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Arianit Ferati zur 1:0-Führung ein. Der Regionalligist hielt daraufhin gut mit, Waldhof agierte zu ungenau.

In der 41. Minute wurden die Walldorfer jeodch erneut kalt erwischt: Roman Hauk sah nach einer Gelb-Roten Karte einen Platzverweis. Hauk war erst zwei Minuten vorher mit dem Gelben Karton verwarnt worden. Kurz darauf hatte Walldorf dennoch die Chance zum Ausgleich. Aus spitzem Winkel fand Maik Groß jedoch kein Vorbeikommen an Königsmann (43.). Der Waldhof machte es auf der Gegenseite besser: Anton Donkor behauptete auf der linken Seite den Ball und spielte von der Grundlinie flach in die Mitte, wo Joseph Boymaba den Fuß hinhielt und das Spielgerät aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Tor spitzelte (45. +1).

Anschluss für Walldorf fällt zu spät

Mit einem Mann mehr hatte der Waldhof in Durchgang zwei fast alles im Griff. Boyamba ließ in der 59. Minute die Möglichkeit zum 3:0 liegen. Eine Minute später scheiterte Dominik Martinovic mit dem Kopf ebenfalls an Walldorf-Schlussmann Nicolas Holz. Der Regionalligist kämpfte wacker und versuchte, sich gegen die Niederlage zu stemmen. So gelang in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit noch der Ehrentreffer durch Andreas Schön (90. +2) . Die Buwe sollten daraufhin nichts mehr anbrennen lassen. Mit einem 2:1-Sieg holte der SVW nach 1998, 1999 und 2020 schließlich zum vierten Mal den badischen Pokal nach Mannheim.

AdUnit urban-intext2

Die Blau-Schwarzen dürfen sich nun auf die erste Hauptrunde des DFB-Pokals freuen, die zwischen dem 6. und 9. August ausgetragen wird. Aufgrund des Trainingsverbots für Amateure waren Mannheim und Walldorf kampflos in das Pokal-Finale eingezogen. Die Verbandsligisten 1. FC Mühlhausen und ATSV Mutschelbach hatten aufgrund der Corona-Beschränkungen auf die Halbfinals verzichtet. Nach Verbandsangaben sollen die beiden Verbandsligisten deswegen finanziell entschädigt werden. Der Sieger des Wettbewerbs trete von den Einnahmen für die Teilnahme am DFB-Pokal "obligatorisch einen festen Prozentsatz als Solidarsumme ab", hatte der Verband mitgeteilt. (mit dpa)