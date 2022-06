Mannheim. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Partien der ersten Runde im DFB-Pokal terminiert. Der SV Waldhof trifft am Sonntag, 29. Juli, um 18 Uhr im Carl-Benz-Stadion auf Zweitligist Holstein Kiel. Die klassentieferen Mannheimer gehen dabei laut den Quoten der Wettanbieter fast auf Augenhöhe in das Duell mit dem Club von der Ostsee: Für einen Sieg des SVW gibt es beispielsweise bei "bwin" 2,70 Euro für einen Euro Einsatz, kommt Kiel weiter, wird eine Quote von 2,5 gezahlt.

