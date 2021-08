Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof kann für das Spiel im DFB-Pokal am Sonntag mit mindestes 12 000 Fans planen. Obwohl in Mannheim am Dienstag 15 weitere Corona-Fälle gezählt wurden, kann die Quadratestadt bis am Sonntag nicht mehr in die Inzidenzstufe 3 der Landesverordnung rutschen, bei der nur noch 500 Zuschauer hätten kommen können. Für dieses Szenario hätte die Inzidenz fünf Tage hintereinander über der Marke von 35 liegen müssen, was Stand Dienstagnachmittag nun nicht mehr eintreten kann. Das Landesgesundheitsamt hat für Mannheim am Dienstag eine Inzidenz von 32,5 errechnet. Der SVW befindet sich allerdings noch in Verhandlungen mit der Stadtverwaltung. Dabei steht eine "2G"-Variante im Raum, wonach nur Geimpfte und Genesene ins Stadion dürften. Hier müsste die Stadt über eine Obergrenze entscheiden, die sogar über den 12 000 Zuschauern liegen könnte. Der Drittligist plant, am Mittwoch mit dem Vorverkauf für den Pokalschlager zu beginnen.

