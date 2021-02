Mannheim. Es war eine aufwühlende Schlussphase, wie inszeniert für das ganz große Fußball-Drama. Man konnte sich bildlich ausmalen, was im vollen Carl-Benz-Stadion los gewesen wäre, nach diesem mitreißenden Finale mit glücklichem Ende für den SV Waldhof beim beeindruckend herausgespielten 1:0 (0:0)-Sieg gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden. Der frostige Abend Ende Januar, als Rafael Garcias Elfmeter-Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Neuostheimer Arena in den emotionalen Ausnahmezustand versetzte – er wäre in Erinnerung geblieben.

Doch die Realität in Zeiten der Pandemie schreibt bis auf Weiteres Geisterspiele vor, und so mussten die Waldhof-Fans den Coup gegen den Aufstiegsfavoriten daheim vor dem Fernseher bejubeln, während die Mannheimer Profis ihren Erfolg zwangsweise vor leeren Rängen und unter sich feierten. Die herausragende sportliche Leistung schmälerte die vergleichsweise unterkühlte Atmosphäre aber nicht.

Der SVW präsentierte sich gegen den Zweitliga-Absteiger trotz eines im Grunde unzumutbaren Spielplans mit der sechsten Partie innerhalb von 18 Tagen in allen Bereichen voll auf der Höhe des Geschehens. Taktisch, körperlich, von der Gier, bis zur letzten Sekunde an den Sieg zu glauben.

„Wir haben es erzwungen. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat gegriffen. Was die Jungs im sechsten Spiel in diesem Jahr an Laufleistung abgerufen haben, ist abnormal. Ich bin komplett stolz auf die Truppe“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. „Gegen ein Top-Team in dieser Art und Weise zu gewinnen, das war schon sehr gut.“

Beinahe wäre diese starke Vorstellung aber ohne den verdienten Ertrag von drei Punkten zu Ende gegangen. Nach der Roten Karte für Dresdens Sebastian Mai, der gegen Dominik Martinovic nachgetreten hatte (65.), drängte der SVW zwar vehement auf den Siegtreffer, blieb im Abschluss aber glücklos. Erst ein Eckball, den Garcia in der zweiten Minute der Nachspielzeit in die Mitte schlug, sorgte doch noch für die Entscheidung – in Form eines auf vier Minuten komprimierten Thrillers. Zunächst traf Gillian Jurcher nur die Latte, Anton Donkor behauptete den Abpraller und flankte, Gerrit Gohlke verlängerte per Kopf an den langen Pfosten, wo Dresdens Kevin Ehlers gegen den heranstürmenden Martinovic das Tor nur noch mit der Hand verhindern konnte. Es gab den zweiten Platzverweis für Dynamo, und dann musste Garcia noch über drei Minuten warten, bis er den fälligen Strafstoß ausführen durfte. „Da gehen einem 1000 Dinge durch den Kopf“, berichtete der Matchwinner hinterher. Die quälend lange Unterbrechung hinderte Garcia allerdings nicht daran, den ersten Profi-Elfmeter seiner Karriere sicher zu verwandeln.

Der Rest war blau-schwarze Ekstase. „Man hat den Emotionsausbruch gesehen, alle auf der Bank haben sich gefreut. Das ist einfach eine gute Gemeinschaft“, sagte Coach Glöckner, dessen Kurskorrektur hin zu mehr defensiver Stabilität in der kurzen Winterpause aus dem Waldhof die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga gemacht hat.

Sechs Spiele, drei Siege, drei Unentschieden, weiter ungeschlagen. Nimmt man nur die Spiele im neuen Jahr als Maßstab, steht der SVW in der 2021er-Tabelle mit einem Zwei-Punkte-Schnitt auf dem ersten Platz. Über den Abstiegskampf wie in der Krise vor Weihnachten redet niemand mehr. Stattdessen muss Glöckner plötzlich Fragen beantworten, ob der Waldhof, mit 30 Punkten wieder in der ersten Tabellenhälfte angesiedelt, sogar noch einmal ganz oben angreifen kann – wenn der Höhenflug so weitergeht.

Der Trainer versucht, diese Debatte im Keim zu ersticken. „Das ist Quatsch. Darüber denken wir überhaupt nicht nach. Wir schauen, dass wir schnellstmöglich die 47 Punkte erreichen, die wir uns als Marke gesetzt haben und dann werden wir sehen, was die Saison bringt“, bekundete Glöckner. Die Serie auszubauen wird schon am Samstag schwierig genug: Dann tritt der SV Waldhof beim starken Aufsteiger Türkgücü München an.