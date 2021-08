Der rätselhafte Einbruch nach der Gala

Köln. Präsident Bernd Beetz atmete oben auf der Tribüne einmal tief durch, unten am Spielfeldrand schlug Trainer Patrick Glöckner die Hände vors Gesicht. Der SV Waldhof hat mit einem 3:2 (3:0) bei Viktoria Köln den ersten Sieg in der neuen Drittliga-Saison gelandet – es sich dabei aber unnötig selbst schwer gemacht. Nach einer furiosen ersten Halbzeit, in der Dominik Martinovic (22., Foulelfmeter) und ein Doppelpack von Marc Schnatterer (32., 44.) den SVW mit 3:0 in Führung gebracht hatten, ließen die Mannheimer die Viktoria mit einem krassen Leistungsabfall nach der Pause und Treffern von Marcel Risse (48.) und Simon Handle (80.) noch auf 2:3 herankommen. Schlussmann Timo Königsmann verhinderte mit zwei Glanztaten, dass die Kurpfälzer am Ende nicht sogar mit ganz leeren Händen nach Hause fahren mussten.

„Zum Glück hatten wir am Schluss einen sehr guten Torwart, der uns mit der einen oder anderen Parade das Ergebnis gesichert hat“, lobte auch Trainer Glöckner seinen Schlussmann. „Die erste Halbzeit ging an uns, die zweite Halbzeit an die Viktoria. Ich muss meiner Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen, dass wir das Ergebnis am Ende erzwungen haben. Wichtig sind die drei Punkte.“

Glöckner hatte eine vergleichsweise offensive Startelf gewählt. Der Franzose Adrien Lebeau begann erstmals hinter Spitze Martinovic, auch der beim 1:1 gegen Würzburg starke Hamza Saghiri durfte bei seinem Ex-Club ran. Marcel Costly rückte für Niklas Sommer (Bank) eine Reihe nach hinten und spielte Rechtsverteidiger, auch Alexander Rossipal blieb draußen.

Dass der SVW im Sportpark Höhenberg etwas vorhatte, war schon in den ersten Minuten zu spüren. Bevor der Mannheimer Express aber richtig Fahrt aufnahm, galt es zunächst eine Schrecksekunde zu überstehen. Ein Missverständnis zwischen Torwart Timo Königsmann und Kapitän Marcel Seegert führte dazu, dass David Philipp das leere Tor vor sich hatte – aber nur die Latte traf (6.).

Schnatterer verpasst möglichen Hattrick

Danach drehte der Waldhof auf: Martinovic hätte die Führung eigentlich schon aus dem Spiel heraus erzielen müssen, als er alleine auf das Viktoria-Tor zusteuerte – aber aus sieben Metern erfolglos probierte, Nebenmann Joseph Boyamba zu bedienen, statt selbst abzuschließen. Zum Glück für den Schwaben landete der Abpraller wieder bei ihm und Viktoria-Schlussmann Moritz Nicolas holte ihn von den Beinen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Martinovic selbst mit einem festen Schuss in die linke Ecke (22.) – es war sein erstes Saisontor. „Ich ziehe in die Mitte und habe Jo im Blickwinkel gesehen und habe gedacht, dass er ins leere Tor einschieben kann. Zum Glück haben wir den Elfmeter bekommen. Wenn da kein Tor draus wird, sagen natürlich alle: ,Schieß‘ aufs Tor‘“, schilderte der Waldhof-Mittelstürmer die Szene vor dem 1:0.

Sogar einen möglichen Hattrick noch vor dem Pausenpfiff hätte Schnatterer erzielen können. Doch als er zum ersten Mal vom auffälligen Lebeau herrlich im Rückraum freigespielt wurde, zielte der 35-Jährige noch daneben (24.). Seine Extraklasse zeigte der Routinier aber kurz danach, als er in die Gasse geschickt wurde, den Ball perfekt mitnahm und zum 2:0 einschoss (32.). Die Kölner Defensive wirkte mit dem schnellen und zielstrebigen Vortrag des SVW komplett überfordert. Wieder brach Lebeau auf der rechten Seite durch und legte für Schnatterer auf, der kurz vor der Pause mit dem 3:0 für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte (44.). „Die Jungs haben sich in einen kleinen Rausch gespielt“, sagte Glöckner. Die 500 mitgereisten Waldhof-Fans bekamen richtig was geboten. „Die erste Halbzeit war in allen Bereichen top. Gegenpressing, Positionsspiel, unsere Offensivaktionen. Wir haben verdient 3:0 geführt“, sagte Innenverteidiger Jesper Verlaat.

Nur eines durfte nicht passieren, um die sicher scheinenden drei Punkte noch einmal zu gefährden: Richtig, ein frühes Gegentor im zweiten Abschnitt. Doch das fiel, weil die Kölner nach einem Dreifachwechsel wie ausgetauscht aus der Kabine kamen. Der im zweiten Durchgang kaum noch zu stoppende Ex-FC-Profi Marcel Risse staubte aus kurzer Distanz zum 1:3 ab (48.). Und der Waldhof wackelte plötzlich gewaltig. „In der zweiten Halbzeit spielt die Psychologie eine große Rolle. Wir dachten vielleicht, das Ding ist schon gelaufen. Das war es nicht. Mit einem Anschlusstreffer ist der Gegner wieder voll da“, erklärte Coach Glöckner den rätselhaften Einbruch seines Teams. Der Waldhof unternahm fast nichts mehr nach vorne, und hatte hinten größte Mühe, die Reihen irgendwie zu schließen. „In der zweiten Halbzeit haben die Kölner auf Dreierkette umgestellt und volles Risiko gespielt. Beide Außen haben hoch gespielt, wir haben hinten ein bisschen geschwommen. Auf die erste Halbzeit können wir aufbauen, die zweite Halbzeit war einfach schlecht. Am Ende zählen die drei Punkte“, resümierte Verlaat, der zusammen mit Seegert in der Defensivzentrale mächtig gefordert war.

Mit viel Glück und Keeper Königsmann zum Auswärtssieg

Youssef Amyn (51.), Niklas May (54.), Jeremias Lorch (69.) – bei den Kölner Großchancen brauchte der SVW Glück und/oder einen starken Königsmann. Schnatterer war mittlerweile mit leichten Kreislaufproblemen vom Platz, da kam die Viktoria doch noch zum längst verdienten 2:3. Hong legte auf Handle ab (80.) – und den Mannheimern stand eine sehr unangenehme Schlussphase bevor. Erst als Königsmann gegen Lorch und Amyn die nächste brenzlige Situation bereinigt hatte (88.), waren die ersten drei Punkte der Saison zum Greifen nah. Eine fünfminütige Nachspielzeit überstand der SVW mit einigen cleveren Aktionen – Seegert ballte beim Gang in die Kabine nach dem Abpfiff beide Fäuste.