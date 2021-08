Der Frühstarter beweist es allen Zweiflern

Dortmund. Mit einem warmen Applaus empfingen die Dortmunder Anhänger den Mann im Stadion Rote Erde, der zwischen 2018 und 2020 insgesamt 24 Tore für die U 23 des BVB in der Fußball-Regionalliga West erzielt hatte. Joseph Boyamba stürmt zwar mittlerweile in der zweiten Saison ziemlich erfolgreich für den SV Waldhof im 300 Kilometer entfernten Mannheim, aber die Verbindung nach Dortmund ist geblieben. „Ich habe immer noch eine Wohnung hier, eine Riesenbindung an den Verein und natürlich viele Freunde. Es war schön, wieder mal in der Roten Erde gespielt zu haben“, sagte der 25-Jährige nach dem 1:1 an seiner alten Wirkungsstätte. In einem Spiel, in dem ein Boyamba in Top-Form allen Zweiflern demonstrierte, dass er ein herausragender Drittliga-Angreifer sein kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich war mit Jo sehr zufrieden. Er hat nach hinten sehr gut und taktisch diszipliniert gearbeitet, aber auch nach vorne seine Torgefahr ausgestrahlt“, lobte Trainer Patrick Glöckner. „Er war an drei torgefährlichen Situationen unmittelbar beteiligt. Das ist das, was einen Offensiven auszeichnet.“

In der 61. Minute hatte der gebürtige Rheinländer mit einem feinen Linksschuss auf Vorlage von Marc Schnatterer die Dortmunder Führung von Marco Pasalic (16.) egalisiert. Aber nicht nur wegen seines Treffers zeigte Boyamba einen starken Auftritt. In der variablen offensiven Dreierreihe mit Schnatterer und Dominik Martinovic machte der frühere Borusse, in dessen Vita pikanterweise auch schon Einsätze für die zweite Mannschaft von BVB-Erzrivale Schalke stehen, unzählige Kilometer. Boyamba war immer anspielbar, fast überall zu finden und an den meisten gefährlichen Aktionen der Mannheimer direkt beteiligt.

Die Hauptrolle als Matchwinner verwehrte ihm allerdings Schiedsrichterin Riem Hussein, als sie nach einem klaren Foul von Franz Pfanne in der Nachspielzeit nicht auf Strafstoß entschied. Die Waldhöfer beschwerten sich bitterlich, aber es half nichts. Riem, am Wochenende noch zur deutschen Schiedsrichterin des Jahres gewählt, blieb bei ihrer falschen Entscheidung – obwohl sie eine gute Sicht auf die Szene gehabt hatte. „Da muss Elfmeter bei herauskommen, das weiß der Herr Pfanne auch. Er hat sich auch recht herzlich bei mir entschuldigt“, sagte Boyamba später. „Pfanne kommt einen Schritt zu spät und trifft mich am Knöchel.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Feuerwerk“ gegen Frankfurt?

Auch wenn die mögliche Krönung seiner Leistung im Schatten des gigantischen Westfalenstadions ausblieb, ist Boyamba ein Lichtblick in der bisher durchwachsenen ersten Saisonphase des SVW. Wie schon in der vergangenen Spielzeit, als der wendige und technisch starke Angreifer in den ersten fünf Partien gleich vier Treffer für die Mannheimer erzielte, präsentiert sich Boyamba als famoser Frühstarter. Seine bemerkenswerte Form soll am Sonntag auch Bundesligist Eintracht Frankfurt in der ersten Runde des DFB-Pokals zu spüren bekommen. „Da wollen wir ein Feuerwerk abbrennen“, kündigte Boyamba an.