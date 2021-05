Dennis Tiano bleibt Torwarttrainer beim SV Waldhof Mannheim

Mannheim. Die Torhüter des SV Waldhof Mannheim werden auch weiterhin von Dennis Tiano trainiert. Wie der Verein bekannt gab,hat der 35-Jährige seinen Vertrag verlängert und bleibt dem SVW auch in der kommenden Saison als Torwarttrainer erhalten.

„Ich bin sehr froh, dass wir Dennis weiterhin beim SV Waldhof Mannheim als Torwarttrainer haben werden. Als Inhaber der UEFA Torwarttrainer A-Lizenz haben wir mit ihm einen sehr qualifizierten und engagierten Trainer in unseren Reihen. In unseren gemeinsamen 3 ½ Jahren in Mannheim, hat Dennis hervorragende Arbeit geleistet und ich bin von seiner Qualität vollends überzeugt“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

„Ich freue mich sehr über den Verbleib beim SV Waldhof Mannheim und ich bin mir der Verantwortung bewusst, welche eine Unterschrift in diesem Verein mit sich bringt. Die konzeptionelle Ausarbeitung der Torwartausbildung möchte ich genauso ambitioniert und engagiert vorantreiben wie die Entwicklung unserer Torhüter im Profibereich. Ich freue mich auf die kommende Saison, hoffentlich wieder mit unseren Fans vor stimmungsvoller Kulisse“, so Dennis Tiano zu seiner Vertragsverlängerung.