Patrick Glöckner schüttelte in der kurzen Manöverkritik mit seinem Assistenten Maximilian Mehring direkt nach dem Abpfiff den Kopf. So richtig zufrieden wirkte der Trainer des SV Waldhof nicht mit dem leistungsgerechten 1:1 (1:0)-Unentschieden beim 1. FC Magdeburg. Anton Donkor (21.) hatte die Mannheimer in einer mäßigen Drittliga-Begegnung in Führung

...