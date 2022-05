Costly vom Waldhof nach Ingolstadt

Ingolstadt/Mannheim.. Beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof zählte Marcel Costly zu den unverzichtbaren Profis, in der zurückliegenden Spielzeit absolvierte der 26-Jährige 36 von 38 möglichen Partien und agierte sowohl in der Abwehr, im Mittelfeld und zeitweise sogar im Sturm. Über die Vielseitigkeit des Ex-Magdeburgers darf sich in der kommenden Spielzeit nun Zweitliga-Absteiger und Waldhof-Konurrent FC Ingolstadt freuen. Die „Schanzer“ bestätigten am Montagmittag, den Wechsel, über den diese Redaktion bereits berichtet hatte. Costlys Vertrag beim Waldhof lief zum Saisonende aus, der Norddeutsche mit US-Wurzeln wechselt entsprechend ablösefrei.

„Ich freue mich riesig auf das anstehende Kapitel beim FC Ingolstadt 04 und möchte nach dem Neustart meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder erfolgreich sind. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich von Beginn an gespürt, dass sie von meinen Fähigkeiten überzeugt sind. Das hat mir die Entscheidung leicht gemacht“, ließ sich Costly in einer Mitteilung der Ingolstädter zitieren. FCI-Sportchef Dietmar Beiersdorfer betrachtet den 26-Jährigen als klaren Zugewinn. „Mit Marcel verstärkt uns ein temporeicher Akteur der sowohl in der zweit- als auch in der dritthöchsten Spielklasse seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat und aufgrund seiner Fähigkeiten sowie seines weiteren Entwicklungspotenzials perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er ist ein unglaublich dynamischer Spieler und in der Abwehr sowie im Mittelfeld flexibel einsetzbar.“

Der SVW hätte Costly gerne gehalten, Sportchef Tim Schork verwies allerdings auf die größeren finanziellen Möglichkeiten des Ex-Zweitligisten. Zudem hatte Costly zuletzt deutlich gemacht, dass er einen Verbleib von Trainer Patrick Glöckner befürwortet hätte.

In 82 insgesamt Partien für den SVW erzielte der Ex-Waldhöfer in den zurückliegenden zwei Jahren elf Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Zusammengerechnet bringt es der 26-Jährige auf 167 Drittliga-Partien mit 37 Scorerpunkten.

