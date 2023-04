Conrad muss erneut unters Messer

Elversberg. Dass Aufsteiger SV Elversberg den Durchmarsch in die 2. Liga schafft, scheint angesichts des großen Vorsprungs der Saarländer ausgemachte Sache zu sein, doch Kapitän Kevin Conrad (Bild) wird das Saisonfinale nicht auf dem Rasen miterleben können. Der 32-Jährige muss erneut am Knie operiert werden und fällt damit für den Rest der Spielzeit definitiv aus.

Der ehemalige Kapitän des SV Waldhof, der von 2017 bis 2020 drei Jahre lang für die Mannheimer als Abwehrchef am Ball war, laboriert weiter an einer Meniskusverletzung. In der Rückrunde war Conrad deshalb nur drei Mal im Einsatz und verpasste auch seine Rückkehr ins Carl-Benz-Stadion, als der SVW den Tabellenführer Anfang März mit 2:1 besiegte. Mitte Februar hatte sich der Routinier am Außenmeniskus verletzt und wurde zum ersten Mal operiert. Da sich aber keine Besserung einstellte, muss sich der Innenverteidiger erneut einem Eingriff unterziehen. Die Saison, die am 27. Mai beendet wird, ist für Conrad demnach gelaufen.

„Wir haben natürlich gehofft, in den letzten Spielen wieder auf unseren Kapitän setzen zu können“, sagte Sportvorstand Ole Book, muss sich nun aber mit den Gegebenheiten arrangieren. „Kevin wünschen wir einen guten OP-Verlauf und eine schnelle Genesung.“ Conrad fehlte bereits im Endspurt des Fußballjahres 2022 wegen einer Verletzung an der Wade, den Rückrundenauftakt verpasste der Abwehrspezialist wegen eines Unfalls im häuslichem Umfeld. Beim Ausbau seines Hauses hatte sich der 32-Jährige mit einem Cutter-Messer tief in den Oberschenkel geschnitten. th/red (Bild: dpa)