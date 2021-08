Champions-League-Erfahrung für die Buwe: SV Waldhof verstärkt sich mit Marco Höger

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Marco Höger verstärkt. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt mit der Empfehlung von 159 Einsätzen im deutschen Fußball-Oberhaus sowie jeweils 15 Einsätzen in der Champions League und Europa League an den Alsenweg. „Mit Marco Höger konnten wir einen absoluten Unterschiedsspieler für uns gewinnen. Seine Qualitäten sind unbestritten und wir sind uns sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung und seinem Spielertyp weiterhelfen wird“, ist Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW, überzeugt vom jüngsten Neuzugang. Nach intensiven Gesprächen habe sich Höger für Mannheim entschieden. „Jetzt müssen wir Marco so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren, damit er uns auf dem Platz zur Verfügung steht“, so Kientz weiter.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Marco Höger (li.) hat sich dem SV Waldhof Mannheim angeschlossen. © svw

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit hatte der Spieler in der U21 des 1. FC Köln absolviert. In der Domstadt stand der Rechtsfuß bis vergangene Saison noch für die Bundesliga-Mannschaft auf dem Platz. Jetzt freut sich Höger nach positiven Gesprächen mit den Verantwortlichen auf seine neue Aufgabe bei den Blau-Schwarzen: „Der SVW hat sich toll entwickelt und ist ein absoluter Traditionsverein und deshalb freue ich mich ganz besonders, zukünftig für den Waldhof aufzulaufen.“ Gleichzeitig steckt er voller Tatendrang: „Jetzt gilt es für mich, so schnell wie möglich einen Anschluss an die Mannschaft zu finden und dem Team auf dem Rasen zu helfen.“

Höger wurde in den Jugendabteilungen von Bayer Leverkusen und Alemannia Aachen ausgebildet. Bei den Aachenern schaffte er es 2010 zum Profi. Danach war er jeweils fünf Jahre für den FC Schalke 04 und den 1. FC Köln aktiv. In seinen 159 Bundesliga-Einsätzen gelangen dem 31-Jährigen sieben Treffer und zehn Vorlagen. Hinzu kommen 69 Spiele in der 2. Bundesliga. Hierbei erzielte Höger acht Treffer und bereitete 13 weitere Tore vor.