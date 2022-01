"Buwe Gebabbel" erst am Donnerstag

Mannheim. Zum Auftakt ins neue Fußball-Jahr ist der Spielplan des SV Waldhof streng getaktet. Nach dem Spiel bei den Würzburger Kickers am Samstag (22. Januar) geht es in eine englische Woche und schon drei Tage nach der Begegnung bei den Franken steht am Dienstag, 25. Januar (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) das Heimspiel gegen Viktoria Köln an.

Die Spielplangestaltung fordert aber nicht nur von den Waldhof-Profis besondere Aufmerksamkeit und eine gut abgestimmte Trainingssteuerung, sondern hat auch Einfluss auf den Waldhof-Podcast dieser Redaktion. Wie treue Zuhörer wissen, geht das „Buwe Gebabbel“ mit den beiden „MM“-Sportredakteuren Thorsten Hof und Alexander Müller normalerweise im Zwei-Wochen-Rhythmus immer mittwochs auf Sendung. Um das Heimspiel der Blau-Schwarzen gegen die Kölner Viktoria am Dienstagabend in der 35. Folge des Podcasts noch berücksichtigen zu können, erscheint das „Buwe Gebabbel deshalb ausnahmsweise erst einen Tag später, am Donnerstag, den 27. Januar. Dafür aber brandaktuell – und in Zukunft dann wieder wie gewohnt immer mittwochs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1