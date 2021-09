Bleibt Routinier Schnatterer bei Waldhof? Entscheidung erst 2022

Mannheim. Mittelfeld-Routinier Marc Schnatterer will über eine mögliche Verlängerung beim SV Waldhof Mannheim erst im kommenden Jahr entscheiden. Der 35-Jährige war im vergangenen Sommer nach 13 Jahren beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim nach Mannheim gewechselt und hatte beim Fußball-Drittligisten für eine Saison unterschrieben. "Momentan sind solche Gedanken aber noch zu früh. Da wird vor Februar, März 2022 auch keine Entscheidung fallen", sagte Schnatterer der "Rhein-Neckar Zeitung" am Donnerstag und begründete: "Ich bin in einem Alter, in dem ich in meinen Körper reinhorchen muss, um zu sehen, ob es noch weitergehen kann."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Tabellensechsten hat Schnatterer bislang drei Tore erzielt und vier Vorlagen geliefert. Am Sonntag bekommt es Waldhof mit dem SC Verl zu tun.