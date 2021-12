Auch beim Waldhof nur 750 Zuschauer

Mannheim. Die verschärften Corona-Regeln in Baden-Württemberg haben auch Einfluss auf das nächste Heimspiel des SV Waldhof gegen den SV Wehen-Wiesbaden am Montag (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion). Wie von der Landesregierung bereits kommuniziert, sind beim letzten Heimspiel des Fußball-Drittligisten in diesem Jahr nur 750 Zuschauer zugelassen. Neben den rund 3200 Dauerkarten hat der SVW bislang zwar nur 500 zusätzliche Tickets verkauft, muss nun aber eine Lösung finden, wie die 750 Plätze angesichts der Überbuchung besetzt werden können. Aus wirtschaftlichen Gründen haben wohl zunächst VIP- und Business-Karteninhaber Vorrang, ein Benefiz-Kontingent könnte an Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich gehen. Über das genaue Verfahren - auch für Dauerkarteninhaber - möchte der SVW noch im Lauf des heutigen Nachmittags informieren.

"Das ist einfach schade", sagte SVW-Trainer Patrick Glöckner bei der Spieltagspressekonferenz am Freitag zur Beschränkung und monierte auch einen Einfluss auf den Wettbewerb, da beispielsweise beim Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern wohl bis zu 10.000 Fans zugelassen sind. Der 45-Jährige wollte aber eher nach vorne schauen. "Wir erfüllen das natürlich, die Gesundheit aller geht vor und wir freuen uns auch auf die 750 Zuschauer die da sind", sagte Glöckner vor der Partie gegen den bislang enttäuschenden Ex-Zweitligisten. Der Tabellenzweite aus Mannheim kann gegen die Hessen auf die erfolgreiche Mannschaft aus den beiden jüngsten Auswärtsspielen zurückgreifen.