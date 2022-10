Mannheimer Morgen Plus-Artikel Historie vor dem Pokalduell Als eine Nürnberger Niederlage den SV Waldhof den Bundesliga-Aufstieg kostete

In den 1920er und 1930er gehörten der SV Waldhof und der 1. FC Nürnberg zu den besten deutschen Mannschaften. Den SVW-Fans ist aber vor allem die Saison 2000/2001 in Erinnerung, als fehlende Schützenhilfe aus Franken den Mannheimern den Aufstieg in die Bundesliga kostete. Ein historischer Rückblick