Ärger zwischen den Pfosten

Der frühere Waldhof-Spielmacher Arianit Ferati (23) hat einen Vertrag beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard unterschrieben. Der Schwabe hatte im Sommer ein Vertragsangebot des SVW abgelehnt.

Der Vorverkauf für den Pokal-Hit gegen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt (Sonntag, 8. August, 15.30 Uhr) startet wahrscheinlich am Dienstag. „Dann muss die Inzidenzzahl entsprechen passen“, sagte Geschäftsführer Markus Kompp. Zehn Prozent des zugelassenen Kontingents von wahrscheinlich rund 12 000 Plätzen gehen an den Bundesligisten, der Rest an den Waldhof-Anhang.

Nur 70 Karten hat der SVW für das Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Dortmund II bekommen. Kompp hat Verständnis für den Frust der Fans, sagt aber auch: „Wir sind weiter in einer Sondersituation. Da müssen wir akzeptieren, was wir bekommen.“ Der Verein will die wenigen Tickets verlosen.

Kapitän Marcel Seegert (Schultereckgelenkssprengung) fällt in Dortmund weiterhin aus, das Gleiche gilt für die Angreifer Anthony Roczen und Gillian Jurcher (beide muskuläre Probleme). Mittelfeld-Abräumer Stefano Russo laboriert noch an einer Blessur aus dem Magdeburg-Spiel, der jüngste Neuzugang Alexander Rossipal ist aufgrund der Corona-Vorgaben erst am Donnerstag ins Training eingestiegen und steht ebenfalls noch nicht im Kader.

Voraussichtliche Aufstellung: Königsmann – Gottschling (Sommer), Verlaat, Gohlke, Donkor – Wagner, Saghiri – Garcia, Schnatterer, Costly – Martinovic. alex