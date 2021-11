„Wir müssen uns nicht verstecken“

Sandhausen. Der Ärger nach der Last-Minute-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg ist noch nicht ganz verraucht. Nicht nur deswegen fiel beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen am Montag eine Geburtstagsfeier für den Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca aus. Bei Trainer Alois Schwartz schlug der Gemütszustand inzwischen in Trauer um. Verstehen kann er es immer noch nicht, dass der 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit regelkonform gewesen sein soll.

„Für mich ist es ein klares Handspiel, deswegen finde ich es einfach traurig. Nach diesem Bundesliga-Spieltag reden alle von den strittigen Szenen bei den Partien in Bremen oder Leverkusen, aber auch bei uns geht es um viel, deswegen wollen wir auch so wahrgenommen werden.“

Tim Kister muss nun doch operiert werden.

Für die öffentliche Wahrnehmung würde es zum Beispiel helfen, wenn der SVS im Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Tabellenzweiten FC St. Pauli überraschen würde. Die Begegnung war aufgrund eines Corona-Ausbruchs am Hardtwald verlegt worden. Die Hamburger unterlagen am Samstag mit 0:4 beim neuen Spitzenreiter SV Darmstadt 98. „Ich bin mir sicher, dass sie das schnell korrigieren möchten. Die zweite Halbzeit war schon viel ausgeglichener. St. Pauli hat daheim alle sechs Spiele gewonnen, 19 Tore erzielt und nur drei Gegentreffer kassiert. Das ist eine eingespielte Mannschaft mit großer individueller Klasse“, sagte Schwartz. Klingt nach einer unlösbaren Aufgabe, oder? „Nein, wir haben auch schon zehn Punkte auswärts geholt und müssen uns nicht verstecken.“

Gaudino zurück im Teamtraining

In personeller Hinsicht gibt es eine Hiobsbotschaft zu vermelden. Tim Kister muss nun doch operiert werden. Der Innenverteidiger hatte seit längerer Zeit mit Sprunggelenkproblemen zu kämpfen. Jetzt wird er weitere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Auch bei den Langzeitverletzten Rick Wulle und Julius Biada ist noch nicht an eine Rückkehr zu denken. Bei einem Trio sieht es dagegen besser aus. Arne Sicker und Daniel Keita-Ruel haben mit lockeren Laufeinheiten begonnen. Gianluca Gaudino stieg am Montag bereits wieder ins Mannschaftstraining ein. Für Schwartz und Co. ging es seit dem Nürnberg-Spiel auch darum, die Belastung zu steuern. Am Samstag traf man sich zur Regeneration, tags darauf sollten Körper und Geist ruhen, ehe die Vorbereitung losging.

Am Samstag auf Schalke

„Ich denke, die Spieler haben die Anstrengungen einigermaßen gut weggesteckt“, sagte Schwartz, der trotz der 20-tägigen Zwangspause gegen Nürnberg erst spät wechselte. „Ich fand, dass wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben. Erst als ich Erik Zenga runternehmen musste, der wirklich nicht mehr konnte, kam Unordnung in unser Spiel. Wir hatten 84 Minuten alles im Griff, die Abläufe haben gestimmt und deswegen habe ich nicht getauscht. Hinterher ist man immer schlauer“, schilderte Schwartz seine Gedankengänge.

Nach dem Duell am Millerntor geht es für die Profis des SVS übrigens nicht direkt zurück an den Hardtwald. Da am Samstag schon der nächste Brocken beim FC Schalke 04 wartet, bleibt der Reisetross auf Tour. Trainiert wird in Bochum.