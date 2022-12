Vertrauen und Hoffnung

Sandhausen. Mikayil Kabacas Tage sind mit Schmerzen verbunden. Der Sportliche Leiter des SV Sandhausen wurde in der vergangenen Woche erfolgreich an der Schulter operiert. Aber nicht nur physisch tut es in der einen oder anderen Situation mehr weh, als es Kabaca lieb ist, schließlich ging der Zweitligist als Schlusslicht in die Winterpause.

Was sorgt für Hoffnung am Sandhausener Hardtwald?

Noch nie war ein Schlusslicht nach 17 Spieltagen seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung besser als der SVS. „Das zeigt, wie eng die Liga ist. Wir haben viele Spiele mit nur einem Tor Unterschied verloren. Es sind Nuancen, die wir besser machen müssen“, sagt Kabaca.

Wie sicher ist der Arbeitsplatz von Trainer Alois Schwartz?

Die Verantwortlichen des SVS wissen, was sie an Schwartz haben. Präsident Jürgen Machmeier sprach ihm das Vertrauen aus und auch Kabaca glaubt an den Coach. „Er hat in der vergangenen Rückrunde bewiesen, was möglich ist“, sagt Kabaca. Auch die Mannschaft habe gezeigt, dass die Moral intakt ist.

Wie geht es den verletzten Spielern des SV Sandhausen?

Erik Zenga steht inzwischen wieder auf dem Trainingsplatz. Auch Chima Okoroji und Joseph Ganda werden zeitnah wieder eingreifen können. Bei Dennis Diekmeier fällt die Prognose verhaltener aus. Eine Rückkehr ist noch nicht in Sicht.

Wo sind die größten Baustellen im Team?

Immer wieder kassierte der SVS in der Hinrunde zu einfache Gegentore. Kabaca hofft, dass die Mannschaft es schafft, bis zum Abpfiff konzentriert zu agieren. In der Offensive fehlt den Angreifern die Treffsicherheit. „Sie können sich nur selbst helfen, indem sie an sich arbeiten.“

Wie sieht die Kaderplanung im Winter aus?

„Es gibt noch nichts Spruchreifes zu vermelden“, sagte Kabaca. Kein Leistungsträger soll den Club verlassen. „Wir haben die Hand drauf, denn im Winter hat kein Spieler eine Ausstiegsklausel“, so der 46-Jährige. Zuletzt suchte er einen Außenverteidiger. Auch im Angriff könnte sich noch etwas tun.

Wie sieht der Winterfahrplan des Zweitligisten aus?

Nach der ersten Trainingsphase haben die Profis nun bis zum 2. Januar frei, jedoch bekommen sie individuelle Trainingspläne mit. Die Rückrunde beginnt am 29. Januar bei Arminia Bielefeld. fred/ü