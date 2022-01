SV Sandhausen disponiert um

Sandhausen. Nach der Absage des Trainingslagers in Spanien hat der SV Sandhausen seine Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga neu geplant. In einem Kurztrainingslager vor Ort will der badische Fußball-Bundesligist sein Training intensivieren. Von Donnerstag bis Samstag wird die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz dafür in einem Hotel in Reilingen nur wenige Kilometer von Sandhausen entfernt wohnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Christian Conteh wird das Trainingslager nicht mehr mit dem Team absolvieren. Der 22 Jahre alte Stürmer darf den Club verlassen, wie der SVS am Montag mitteilte. Auf eine Reise nach Chiclana de la Frontera hatte der Verein aufgrund der Corona-Situation in Spanien kurzfristig verzichtet. dpa