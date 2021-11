Shuranov schockt Sandhausen spät

Sandhausen. Erik Shuranov hat den kleinen Negativlauf des 1. FC Nürnberg beendet. Beim SV Sandhausen kamen die Franken am Freitag in der Nachspielzeit noch zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg. Immanuel Höhn brachte den SVS in Front (67.), ehe der Club die Partie dank der Treffer von Fabian Nürnberger (83.) und Shuranov (90.+ 3) drehte.

Gäste-Trainer Robert Klauß bewies mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen. Durch den Sieg klettert Nürnberg auf den vierten Platz. Sandhausen verpasste es, den Abstiegsrelegationsplatz zumindest vorübergehend zu verlassen und wartet weiter auf den ersten Heimsieg der Saison.

Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit die besseren Möglichkeiten. Janik Bachmann scheiterte aus abseitsverdächtiger Position an Christian Mathenia (15.), und auch nach einem Distanzschuss von Alexander Esswein hielt der FCN-Keeper (25.). Nach dem Seitenwechsel wurden beide Mannschaften gefährlicher, das bessere Ende hatten die Franken für sich. dpa