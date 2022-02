Schwartz fordert mehr Leidenschaft

Sandhausen. Drei Wochen hat der Tabellen-16. SV Sandhausen nach dem ernüchternden Jahresauftakt gegen Jahn Regensburg (0:3) kein Pflichtspiel mehr bestritten und folglich genug Zeit gehabt, diese Niederlage aufzuarbeiten – und auch, um die insgesamt acht Neuzugänge seit der Winterpause weiter zu integrieren. Dass jetzt ausgerechnet das eminent wichtige Kellerduell gegen den direkten Verfolger FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13.30 Uhr) ansteht, macht die Sache nicht einfacher – aber immerhin dürfen wieder bis zu 6000 Zuschauer ins Stadion am Hardtwald.

Auch darauf setzt Trainer Alois Schwartz: „Die Zuschauer können uns helfen, vielleicht motivieren auch die Gästefans.“ Das könnte zu dem beitragen, was er vor allem von seinem Team fordert – mehr Leidenschaft. „Wir waren daheim oft viel zu passiv und emotionslos. Besonders die Leistung beim 0:3 gegen Jahn Regensburg hat mich traurig gemacht“, sagte Schwartz beim Pressegespräch am Donnerstag, schaut aber optimistisch nach vorne: „Jetzt ist ein optimaler Zeitpunkt für den ersten Heimsieg.“ Denn in bislang neun Versuchen holte Sandhausen zu Hause erst drei Punkte.

Dazu sei aber neben Leidenschaft auch eine weitere Tugend unverzichtbar: „Wir müssen auch mal das Risiko gehen. Ohne Risiko werden wir nichts gewinnen.“ Mit welchem Personal er dieses Vorhaben angehen wird und ob sich das Thema „mehr Risiko“ auch in der Aufstellung widerspiegeln wird, wollte Alois Schwartz am Donnerstag noch nicht verraten – mit einer Ausnahme: Da Kapitän Dennis Diekmeier gegen Aue aufgrund einer Gelbsperre fehlen wird, soll für ihn erwartungsgemäß Bashkim Ajdini als Rechtsverteidiger spielen.

Testroet gegen alte Kollegen

In der Offensive ist davon auszugehen, dass Schwartz unter anderem auf Cebio Soukou und Pascal Testroet setzt. Letzter trifft damit erneut auf sein ehemaliges Team. Dass er da ganz besonders motiviert sei, glaubt Trainer Schwartz nicht: „Paco hat in jedem Spiel Motivation, er will einfach seine Tore erzielen.“

Auch das Quartett, das erst am letzten Tag der Wechselperiode dazugestoßen war, sei bereits eine Option für das Spiel am Samstag. „Uns war wichtig, dass alle in den Trainingsbetrieb bei ihren früheren Clubs integriert waren, ihre Physis ist gut. Sie sind alle in der Lage, uns direkt weiterzuhelfen“, sagte der 54-Jährige über Erich Berko (SV Darmstadt 98), Maurice Deville (1. FC Saarbrücken), Alou Kuol (VfB Stuttgart/Leihe) und Tom Trybull (Hannover 96).

Eine Option könnte zudem Christian Kinsombi sein. Der vor der Saison vom Drittligisten Uerdingen gewechselte Offensivspieler habe inzwischen einige Schritte nach vorn gemacht („Er hat sich langsam adaptiert“). Zuletzt hatte er im Testspiel gegen den FSV Frankfurt (6:0) sogar dreimal getroffen. Für alle Stadiongäste gilt die 2Gplus-Regelung und Maskenpflicht. Der Tageskarten-Verkauf läuft online sowie im Fanshop am Stadion. Derzeit sind nach Mitteilung des Vereins rund 3500 Tickets verkauft. Eine Tageskasse gibt es nicht.

