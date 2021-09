Schock in der Nachspielzeit

Hamburg. Der Hamburger SV hat seine Durststrecke von vier sieglosen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (0:0). Das erlösende Tor durch Moritz Heyer gelang den Gastgebern in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatten vor 17 950 Zuschauern im Volksparkstadion David Kinsombi vom Elfmeterpunkt (74. Minute) und der Sandhäuser Janik Bachmann (87.) in Unterzahl getroffen. Sein Teamkamerad Marcel Ritzmaier hatte wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte (73.) gesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der HSV brannte mit Spielbeginn ein Offensivfeuerwerk ab und erarbeitete sich Chance um Chance. Das Führungstor schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Aber Robert Glatzel (6.), Heyer (9.), Manuel Wintzheimer (10., 18., 25.), Tim Leibold (12.) und Jonas Meffert (50.) scheiterten. SVS-Torhüter Patrick Drewes zeigte zudem eine starke Leistung.

Die Tore fielen erst nach der Pause. Als Bachmann die Hamburger Abwehr narrte und den Ausgleich erzielte, durfte Sandhausen auf einen Punktgewinn hoffen. Doch dann lief die Nachspielzeit, in der der späte Schock folgte. Klar: HSV-Trainer Tim Walter war begeistert: „Überragend. Was die Zuschauer hier abgeliefert haben, war eine Sensation.“ dpa