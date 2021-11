Sandhausen: Wirbel um ein Bild

Sandhausen. Salomon Kalou hat es in seiner Zeit bei Hertha BSC vorgemacht, wie locker Fußballprofis mit den Corona-Maßnahmen und dem Virus im Gesamten umgehen. Der Stürmer war wegen eines Handyvideos im Mai 2020 suspendiert worden. Die Berliner hatten sich gerade auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorbereitet, als der Ivorer umstrittene Einblicke in das Innenleben des Clubs preisgab.

Erik Zengas Instagram-Post ging nach hinten los. © dpa

Mehr als ein Jahr später hat sich bei den Profis, die in der Gesellschaft eine Sonderstellung einnehmen, offenbar kaum etwas geändert. Klar: Beim SV Sandhausen wurden keine Videos gedreht, wirklich ernst scheinen aber auch die Profis am Hardtwald die 18 positiven Testergebnisse nicht zu nehmen, die zur Absage der Partie beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli gesorgt hatten.

„Immer positiv“

Das demonstrierte Erik Zenga am Freitag, als er auf seinem Instagram-Kanal ein Bild mit Anas Ouahim hochlud. Beide Profis des SVS sitzen lachend auf der Couch und darunter steht mit Anspielung auf die Testergebnisse der Text: „Immer positiv.“ Es dauerte nicht lange, bis weitere Teamkollegen sich einen Spaß daraus machten und das Bild ebenfalls kommentierten. Cebio Soukou wies mit einem lachenden Smiley darauf hin, dass der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werde.

Die wichtige Nachricht: Das Bild ist nicht aktuell, denn die Spieler befinden sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Isolation. Natürlich können die Spieler auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken auch tun und lassen, was sie möchten. Aber in einer Zeit, in der die Infektionszahlen wieder steigen, ist es als Profi unklug, eine Erkrankung an Covid-19 herunterzuspielen.

Die Presseabteilung des SVS erklärte auf Nachfrage: „Tatsächlich ist dieses Bild schon älter. Nichtsdestotrotz ist es in diesem Zusammenhang extrem unglücklich, wie auch die Kommentare darunter. Der Verein wird das intern aufarbeiten.“ Inzwischen sind Bild und Kommentare gelöscht worden. mgw/ü