Sandhausen testet gegen Würzburg

Sandhausen. Seit einer Woche arbeiten die Fußballer des SV Sandhausen wieder auf dem Trainingsplatz und bereiten sich auf den Start in der 2. Liga vor. An diesem Samstag steht für den SVS nun das erste Testspiel auf dem Plan: In Bad Mergentheim treffen die Kurpfälzer auf den Drittligisten FC Würzburger Kickers. Die Partie im Deutschordenstadion wird um 15 Uhr angepfiffen.

„Nach vier Wochen Pause sehnt sich jeder Fußballer danach, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben nun damit begonnen, fußballspezifisch zu arbeiten, und werden alles dafür tun, um bis zum ersten Saisonspiel gut aufgestellt zu sein“, sagt der Österreicher Stefan Kulovits, der den SV Sandhausen zusammen mit Gerhard Kleppinger betreut. red