Sandhausen sucht den Mittelweg

„Es ist eine große Last bei den Spielern abgefallen, das hat man gemerkt“, blickte Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen, vor der Partie beim SC Paderborn (Sonntag/13.30 Uhr) nochmals in den Rückspiegel. Im jüngsten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (1:0) hatten seine Jungs endlich wieder drei Punkte eingefahren. Mit spürbaren Konsequenzen: „Die Stimmung in der Kabine wurde lockerer, das

...