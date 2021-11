Sandhausen spielt nicht

Frankfurt. Als Reaktion auf einen Corona-Ausbruch beim SV Sandhausen ist das Spiel des Fußball-Zweitligisten beim FC St. Pauli abgesetzt worden. Darüber informierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag, nachdem Sandhausen einen Antrag auf eine Verlegung gestellt hatte. „Das Spiel wird abgesetzt, da dem SV Sandhausen unter anderem aufgrund einer entsprechenden Quarantäne-Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht“, hieß es von der DFL. Die Partie sollte eigentlich am Sonntag (13.30 Uhr) stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwölf Spieler und sechs Personen aus dem Betreuerstab der Kurpfälzer waren nach Vereinsangaben vom Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die für Freitag angesetzte Pressekonferenz sowie die geplante Trainingseinheit wurden daraufhin abgesagt. Über eine Neuansetzung will der Ligaverband „schnellstmöglich“ entscheiden.

Auf wenig Freude stieß die Entscheidung in Hamburg. „Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne spielen würden“, hatte Pauli-Trainer Timo Schultz gesagt. Sein Team ist seit sechs Partien unbesiegt. „Aber wir nehmen die Situation an, wie sie ist.“ Der Tabellenführer hätte nur zu gerne mit seinem neunten Saisonsieg die Spitzenposition in der 2. Liga behauptet. dpa