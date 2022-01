Sandhausen schlägt bei Deville zu

Sandhausen. Dass eine Menge Arbeit anstehen würde, wusste Mikayil Kabaca schon am Vormittag. Über Pressesprecher Markus Beer ließ der Sportliche Leiter des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen am letzten Tag der Wechselperiode ausrichten: „Es wird hektisch.“ Aber so ist es nun einmal. Wer seine Hausaufgaben im Sommer nicht ordentlich erledigt, der muss im zweiten Transferfenster nachjustieren. Geht man nach der Analyse rund um Weihnachten, so suchten die Verantwortlichen um Kabaca und Trainer Alois Schwartz noch einen Verteidiger sowie ein bis zwei Offensivkräfte.

Fündig wurden sie – verlautbarungsreif gegen 13 Uhr, als die erste Mitteilung des Clubs an die Öffentlichkeit gesendet wurde: Erich Berko wechselt vom Liga-Rivalen SV Darmstadt 98 an den Hardtwald und nimmt dort den Kaderplatz von Christian Conteh ein. Dieser war, nachdem er sich nicht durchsetzen konnte, frühzeitig wieder abgegeben worden. „Mit Erich haben wir einen zweitligaerfahrenen Außenbahnspieler verpflichtet, der die Lücke schließt. Das war unser Ziel“, sagt Schwartz über den 27-Jährigen, der bei den Lilien 49 Spiele in der Liga absolvierte und einmal im DFB-Pokal auflief. Kabaca ergänzte: „In der Offensive haben wir nach der Umstrukturierung im Kader noch nach einem Spieler gesucht, der uns in der aktuellen Situation direkt weiterhelfen kann. Erich weiß aus seinen Stationen in Dresden und Darmstadt zudem, welche Tugenden im Abstiegskampf gefragt sind.“

Auch bei Tom Trybull geht der Sportchef davon aus, dass der Neuzugang aus Hannover 96 keine Probleme haben wird, sich einzugewöhnen. Am Abend schlug der SVS dann noch bei einem früheren Aufstiegshelden des SV Waldhof zu: Maurice Deville kommt von Drittligist 1. FC Saarbrücken an den Hardtwald. „Maurice hat uns um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Wir haben seinem Wunsch entsprochen, sich beim SV Sandhausen für Einsätze in der 2. Liga zu qualifizieren“, sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger. Der luxemburgische Nationalstürmer kam beim FCS zuletzt nur selten über die Reservistenrolle hinaus.

Ouahim in die Niederlande

Auf der Seite der Abgänge gab es ebenfalls Bewegung. Der Vertrag mit Anas Ouahim, der in den Planungen von Schwartz keine Rolle mehr spielte, wurde aufgelöst. Nun will er in den Niederlanden bei Heracles Almelo sein Glück finden.

Neben Ouahim, so meldete es die „Mitteldeutsche Zeitung“, zählten auch Gianluca Gaudino und Christian Kinsombi zu den Kandidaten, die für Leihgeschäfte infrage kamen. Zumindest Kinsombi konnte aber mit einer starken Vorbereitung Pluspunkte sammeln, und auch Gaudino dürfte nach überstandener Corona-Infektion an seine alte Form anknüpfen können. SZ/ü