Sandhausen nimmt Druck aus Kessel

Düsseldorf. Durchatmen. Die Verantwortlichen des SV Sandhausen dürfen die Weihnachtspause etwas gelassener angehen. Durch den erfolgreichen Jahresabschluss bei Fortuna Düsseldorf (1:0) verlassen die Schwarz-Weißen die direkten Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga. Auch deswegen fielen sich Alois Schwartz und Mikayil Kabaca am Freitagabend in die Arme. Die Erleichterung war Trainer und Sportlichem Leiter anzusehen.

Schön herausgespielt war der Dreier zwar nicht, darum geht es in der prekären Lage, in der sich Sandhausen befindet, aber auch nicht. Viel mehr ging es Schwartz im Vorfeld darum, zu punkten – egal wie. Im Nachgang sagte der Coach: „Wir hatten 30 sehr gute Minuten, haben mutig gespielt, hatten gute Ballpassagen drin und haben früh das Tor gemacht. Danach war es so, als wäre uns der Stecker gezogen worden.“

Diekmeier muss zum Arzt

Schwartz und seine Spieler haben jetzt zwei Wochen Zeit, um die Wunden zu lecken. Das gilt im Besonderen für Kapitän Dennis Diekmeier, der mit einer Brustverletzung auf die Zähne beißen musste. „Bei mir muss jetzt erst mal der Brustkorb untersucht werden, ich bekomme nicht richtig Luft. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres“, sagte er.

Schwartz bittet seine Mannschaft am 2. Januar zurück auf den Trainingsplatz. Bis dahin soll der genaue Winterfahrplan stehen, denn noch ist Sandhausen auf der Suche nach einem geeigneten Ort für ein Trainingslager. In Sachen Kaderplanung beginnt für Kabaca und Schwartz jetzt die Analyse. „Kein Spieler soll uns verlassen, aber es kann sein, dass unzufriedene Spieler auf uns zukommen – und dann werden wir uns das anschauen“, sagte der Coach. In puncto Neuzugänge wolle man ebenfalls Augen und Ohren offenhalten, bestätigte Schwartz.

In Düsseldorf musste er nach dem frühen Tor durch Pascal Testroet (8.) lange zittern, denn nach einer unterhaltsamen ersten Halbzeit tat der SVS nach dem Seitenwechsel nur noch das Nötigste. Deswegen kam die Fortuna in der Schlussphase auch beinahe zu einem Strafstoß. Allerdings entschied sich der Unparteiische Harm Osmers nach Begutachtung der Bilder und in Absprache mit dem Videoschiedsrichter gegen einen Elfmeter. Schwartz sagte zu der Szene, in der der Ex-Düsseldorfer Charlison Benschop mit der Brust klärte: „Er hat lange gewartet, bis er überhaupt gepfiffen hat. Das war nur auf Zuruf. Ich finde, dass in dieser Szene nicht gut gearbeitet wurde und deswegen wurden auch meine Nerven ruiniert.“ sz/ü