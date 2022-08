Sandhausen holt Papela aus Mainz

Sandhausen. Mit dem Transfer von Merveille Papela ist der SV Sandhausen ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis für ein Jahr vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 an den Hardtwald.

„Merveille Papela ist ein junger, hungriger Spieler, mit dem wir uns auf den Mittelfeld-Positionen noch breiter aufstellen möchten“, erklärt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SVS Seine ersten fußballerischen Schritte machte Papela in seinem Geburtsort Mainz beim TSV Schott, ehe er mit zehn Jahren in die Jugend von Mainz 05 wechselte. Dort durchlief Papela alle Jugendmannschaften bis zur U 19. Vor rund zwei Jahren unterschrieb der Rechtsfuß dort seinen ersten Profivertrag.

Variabel einsetzbar

„Mit Merveille haben wir einen Spieler verpflichtet, der im Mittelfeld auf mehreren Positionen spielen kann. Das macht uns variabler“, betont SVS-Cheftrainer Alois Schwartz. „Er bringt großes Potenzial mit.“

Papela spielte bislang 28 Mal für die deutschen Junioren-Nationalteams. Er kam durchgängig von der U 15 bis zur U 20 zum Einsatz, mit der U 17 nahm er an der Europameisterschaft in England teil. Nach dem Wechsel in Mainz zu den Profis ging es für Papela zunächst in der Regionalliga Südwest weiter. Dort kam er zwischen September 2019 und Mai 2022 auf 50 Partien und konnte sich sechsmal in die Torschützenliste eintragen. Vier Treffer bereitete der Mittelfeldspieler in dieser Zeit vor. „Mein Ziel in Sandhausen ist es, auf einem guten Niveau Spielpraxis sammeln und mich beweisen zu können“, sagt Papela. red