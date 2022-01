Sandhausen erst im Februar beim KSC

Karlsruhe. Nach einem Corona-Ausbruch ist der Karlsruher SC mit seinem Antrag auf eine Verschiebung des Heimspiels gegen den SV Sandhausen erfolgreich gewesen. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, wurde die für diesen Sonntag geplante Zweitliga-Partie abgesetzt. Der KSC hatte am Vormittag 16 Corona-Fälle im Kader an die DFL gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Partie werde verlegt, „da dem Karlsruher SC unter anderem aufgrund von Quarantäne infolge positiver Corona-Befunde nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht“, hieß es vom Ligaverband. Nachholtermin ist der 8. Februar (18.30 Uhr). „Wir kriegen nicht mehr als elf Spieler hin“, hatte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer zuvor erklärt.