Nächster Schritt in Trier

Sandhausen. Der 19-jährige Vincent Schwab von Fußball-Zweitligist SV Sandhausen läuft in der Rückrunde für den Regionalligisten SV Eintracht Trier auf. „Vincent Schwab hat sich in der Hinrunde im Profitraining sehr gut eingefunden und die gesteckten Ziele erreicht. Der nächste Schritt ist jetzt, ihn in den geregelten Spielbetrieb zu bringen“, erklärt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SV Sandhausen zur Ausleihe. „Die Chance auf Einsätze ist in Trier bedeutend höher als am Hardtwald, weshalb wir uns für das befristete Leihgeschäft und Vincents Rückkehr zum Saisonende entschieden haben“, so Kabaca.

Der aus Oftersheim stammende Schwab kam als so genannter „Local Player“ zu Saisonbeginn aus dem Sandhäuser U-19-Team und war im Trainingsbetrieb seitdem fester Bestandteil der Profiabteilung. In den intensiven Einheiten hat der 19-jährige Innenverteidiger die nächsten Schritte gemacht und sich weiterentwickelt.

Unterdessen gibt es noch Karten für das Achtelfinale im DFB-Pokal, in dem der SVS am Dienstag, 7. Februar, im Stadion an der Jahnstraße gegenden SC Freiburg antritt. „Tickets sowohl im Sitz- als auch im Stehplatzbereich sind noch verfügbar“, schreiben die Hardtwaldkicker nun in einer entsprechenden Pressemitteilung. sz/red