Mit Schwartz siegt der SVS

Hannover. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat im ersten Spiel nach der Rückkehr von Trainer Alois Schwartz für eine Überraschung gesorgt. Der Tabellen-16. gewann am Sonntag mit 2:1 (0:0) bei Hannover 96. Vor 10 000 Zuschauern bestraften Immanuel Höhn (73.) und Daniel Keita-Ruel (78.) innerhalb von fünf Minuten gleich zwei schwere Abwehrfehler der Niedersachsen. Beim zweiten Gegentor leistete sich 96-Torwart Ron-Robert Zieler einen schweren Patzer außerhalb des eigenen Strafraums. Dominik Kaiser brachte Hannover in der 82. Minute nur noch auf 1:2 heran.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 54-jährige Schwartz hatte die Sandhäuser bereits von 2013 bis 2016 trainiert. Nach drei Niederlagen in Serie löste er in der vergangenen Woche das Trainerduo Kleppinger/Kulovits ab und stellte die Mannschaft bei seinem Einstand auf fünf Positionen um. „Wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt und das umgesetzt, was uns der Trainer vorgegeben hat. Er hat uns ein gutes Gefühl gegeben“, verriet Keita-Ruel. dpa/red