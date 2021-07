Frankfurt. Die Partien der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde sind am Montag zeitgenau vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) angesetzt worden. Der SV Sandhausen empfängt den Vizemeister RB Leipzig am Samstag, 7. August, um 15.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald.

Der SV Waldhof Mannheim empfängt Bundesligist Eintracht Frankfurt am Sonntag, 8. August, um 15.30 Uhr, im Carl-Benz-Stadion. Bei Frankfurt wird der neue Trainer Oliver Glasner sein Pflichtspieldebüt feiern.