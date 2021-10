Einbrüche in gewerbliche Objekte

Sandhausen/Plankstadt. Die dunkle Jahreszeit lässt eine steigende Zahl von Einbrüchen befürchten. In Schwetzingen und Plankstadt hatten es Unbekannte es auf zwei Gewerbebetriebe abgesehen.

In der Nacht auf Freitag verschafften sich nach Mitteilung der Polizei mindestens zwei Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in eine Gaststätte an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost. In den Innenräumen brachen die Einbrecher gegen 1.30 Uhr Spielautomaten auf und entwendeten daraus Geld. Die Höhe der Schadens ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 47 09 30 an die Ermittler zu wenden.

Bisher unbekannte Täter drückten ebenfalls in der Nacht auf Freitag eine Fensterscheibe einer Werkstatt im Gewerbering in Plankstadt ein. Danach entwendeten die Täter aus der Werkstatt und dem Verkaufsraum ein Handschweißgerät und mehrere Elektrowerkzeuge. Hinweise werden unter Telefon 06202/28 80 entgegengenommen. miro