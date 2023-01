Disziplin heißt das Zauberwort

Sandhausen. 76 Tage hatten die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen nach dem letzten Pflichtspiel vor der langen WM-Pause Zeit, um an gleich mehreren Stellschrauben zu drehen. Die einen waren personeller Natur mit insgesamt mindestens sieben Veränderungen sowie der Rückkehr nahezu aller Verletzten. Das Zauberwort heißt aber Disziplin, so war es jedenfalls bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr) am Freitagvormittag deutlich herauszuhören. Daran hatte es wohl in der ersten Saisonhälfte ab und an beim Schlusslicht gemangelt.

„Wir haben an einigen disziplinarischen Dingen gearbeitet“, berichtete Trainer Alois Schwartz, ohne ins Detail gehen zu wollen. Auch der Spielerrat hat ein anderes Gesicht: „Wir wollten etwas ändern“, erklärt der Trainer, Aleksandr Zhirov und Immanuel Höhn sind nicht mehr dabei. David Kinsombi ergänzt das Trio Dennis Diekmeier, Erik Zenga und Patrick Drewes. Folglich wird künftig Zenga die Kapitänsbinde tragen, wenn Diekmeier nicht auf dem Platz steht – nicht mehr Zhirov.

„Er soll sich auf das konzentrieren, was er kann“, hofft Schwartz, dass der Innenverteidiger befreiter aufspielen kann. Zenga, der nach Verletzung wieder topfit ist, habe sich zu einer echten Persönlichkeit auf und neben dem Feld entwickelt und durch Leistung überzeugt: „Er ist auf dem Platz laut und hat die Anerkennung innerhalb der Mannschaft.“

Dass er in Bielefeld auf der Doppelsechs gesetzt ist, dürfte so sicher sein wie die Tatsache, dass die beiden Neuzugänge Kerem Calhanoglu (kam von Schalke 04) und Raphael Framberger (aus Augsburg) auf den defensiven Außenpositionen links und rechts anfangen werden. Denn Dennis Diekmeier und Chima Okoroji stehen zwar wieder voll im Training, sind aber laut Schwartz noch nicht bei 100 Prozent. SZ/ü