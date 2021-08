Derby der krassen Gegensätze

Sandhausen/Karlsruhe. Gegensätzlicher hätten der SV Sandhausen und der Karlsruher SC nicht in die neue Saison starten können. Während der SVS sowohl in der 2. Fußball-Bundesliga als auch im DFB-Pokal enttäuschte und dreimal deutlich verlor, steht das Team von KSC-Coach Christian Eichner an der Tabellenspitze und in der zweiten Runde des Pokals. Diesen Trend möchte der KSC im badischen Derby der Gegensätze am Samstag (13.30 Uhr/Sky) fortsetzen.

Viel Grund zur Freude haben gerade die Karlsruher. © dpa

„Die Mannschaft weiß, dass sie jederzeit in der Lage ist, Tore zu schießen. Fast jeder in unserem Team hatte ein richtig gutes Jahr und entsprechend viel Selbstvertrauen getankt“, sagte Eichner. Ein großes Plus der Gäste ist die Variabilität. War es in der Vorsaison meist Torjäger Philipp Hofmann, der Karlsruhe auf Kurs brachte, treffen inzwischen auch die Neuzugänge Fabio Kaufmann und Fabian Schleusener. Das nimmt zum einen die Last von Hofmanns Schultern, zum anderen ist der frühere Bundesligist dadurch weniger ausrechenbar.

Hoffen auf die Wende

Von einer breiten Brust sind die SVS-Profis dagegen meilenweit entfernt. Einmal mehr erlebte der Kader eine Generalüberholung. Ein Dutzend Spieler kam, 17 mussten nach der verkorksten Vorsaison gehen, als erst am letzten Spieltag die Rettung feststand. Auch in diesem Jahr läuft es noch nicht. „Zuletzt standen acht, neun Neuzugänge in der Startelf. Für die Automatismen braucht es Zeit“, sagte Trainer Stefan Kulovits am Donnerstag.

Damit mag er recht haben, dennoch rechtfertigen die vielen Neuzugänge nicht die fehlende Einsatzbereitschaft, wie SVS-Präsident Jürgen Machmeier meint. „Ich habe den Spielern vor der Saison gesagt, dass sie immer einen Schritt mehr machen und 20 Prozent mehr geben müssen als der Gegner, sonst werden wir kein Spiel gewinnen“ sagte Machmeier. „In Sachen Mentalität und Einsatzbereitschaft haben wir noch nicht das gezeigt, was wir zeigen müssen.“

Kulovits widerspricht und weist daraufhin, dass mit Dennis Diekmeier, Julius Biada und Pascal Testroet „drei Führungspersönlichkeiten“ wegen muskulärer Probleme fehlen. Dies sei aber keine Ausrede, gibt der Coach auch zu: „Wenn man das 0:4 im Pokal gegen Leipzig als Beispiel nimmt, lässt sich von außen leicht sagen, die Einsatzbereitschaft habe gefehlt. Das war ein übermächtiger Gegner. Trotzdem, das stimmt, für einen Pokalfight war es zu wenig.“ Ein Sieg gegen den KSC soll nun die Wende bringen. dpa