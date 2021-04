Vor dem Duell in der 2. Fußball-Bundesliga bekam Diego Contento die kalte Dusche in Form des Rasensprengers ab, im Spiel ereilte dieses Schicksal die Würzburger Kickers. Denn durch die 0:1-Niederlage des Schlusslichts beim Tabellenvorletzten SV Sandhausen ist der Effekt der Trainerentlassung von Bernhard Trares wirkungslos verpufft. Während Sandhausen wieder in Schlagdistanz zu den

...