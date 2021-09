Lilien schlagen Dresden

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat einem frühen Platzverweis getrotzt und Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden den Sprung in die Aufstiegsränge verdorben. Die Sachsen mussten am Sonntag vor 7020 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor bei den Hessen eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Tobias Kempe (15.) erzielte Darmstadts Siegtreffer per Freistoß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das waren ganz wichtige drei Punkte. Es war kein leichtes Spiel für uns. Es war wichtig, dass wir irgendwie in Führung gegangen sind“, resümierte Matchwinner Kempe. Trainer Torsten Lieberknecht ergänzte: „Kompliment an die Mannschaft.“

Die Südhessen mussten dabei lange Zeit in Unterzahl spielen, weil Fabian Schnellhardt wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah (8.). Doch auch die Dresdner mussten die Partie nach der Gelb-Roten Karte für Julius Kade (wiederholtes Foulspiel, 71.) zu zehnt zu Ende spielen. „Die Fans haben heute sehr geholfen. Das Darmstädter Publikum hat ohnehin ein sehr gutes Gespür“, befand Lieberknecht. dpa