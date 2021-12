Darmstadt darf auf Bundesliga-Rückkehr hoffen

Regensburg. Nach dem perfekten Jahresabschluss war der Jubel beim SV Darmstadt 98 groß. Mit dem 2:0 (0:0) bei Jahn Regensburg blieben die Hessen in der 2. Fußball-Bundesliga klar auf Aufstiegskurs und erhöhten als Tabellenzweiter den Druck auf Hinrundenmeister FC St. Pauli. Mit nun 35 Punkten liegen die Lilien nur noch einen Zähler hinter dem Kiez-Club aus Hamburg – aber schon fünf vor dessen Stadtrivalen Hamburger SV auf Rang drei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben einen verdienten Sieg eingefahren. Mich freut, dass die Jungs noch einmal alles gezeigt haben“, lobte Trainer Torsten Lieberknecht den Auftritt seiner Mannschaft. Für den 48-Jährigen war es der 100. Sieg als Zweitliga-Trainer. „Das ist ein schönes Nebenprodukt. Die Jungs wissen das gar nicht“, sagte Lieberknecht beim Pay-TV-Sender Sky. Zwar war Darmstadt nur in der ersten Halbzeit spielbestimmend, doch am Ende gab vor allem die Effizienz den Ausschlag zugunsten der Gäste. Emir Karic (70.) traf mitten in der Regensburger Druckphase zur Führung, Tobias Kempe (90.+3) erhöhte unmittelbar vor dem Abpfiff mit einem sehenswerten Schuss.

Darmstadts Emir Karic (r.) feiert mit Tobias Kempe sein Tor zum 1:0.

Ihre erste Chance hatten die Darmstädter, die auf ihren verletzten Torjäger Luca Pfeiffer verzichten mussten, durch den gefährlichen Tim Skarke nach nicht einmal 30 Sekunden. Sein Rechtsschuss klatschte gegen den Pfosten. In der 21. Minute war der viel beschäftigte Jahn-Torwart Alex Meyer beim nächsten Fernschuss Skarkes auf dem Posten. Gegen schnörkellose Gäste konnten die Regensburger erst durch Andreas Albers’ Schuss (34.) von der Strafraumgrenze Keeper Marcel Schuhen ein bisschen beschäftigen - mehr boten sie offensiv nicht.

Der Jahn kam mit Dampf aus der Kabine. Max Besuschkow (57.) scheiterte nach einer Ecke. Der frei stehende Sarpreet Singh (68.) hätte aus elf Metern treffen müssen. Darmstadts erster Treffer fiel überraschend: Phillip Tietz nahm Jan Elvedi den Ball ab und legte zurück auf Karic, der flach einschob. Kempe legte nach und sorgte für ausgelassene Stimmung. lhe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2