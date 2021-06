Bremen gewinnt Anfang-Poker

Bremen. Markus Anfang wird nun doch neuer Trainer von Werder Bremen. Der 46-Jährige wechselt vom SV Darmstadt 98 zum Bundesliga-Absteiger, wie die Bremer am Dienstag mitteilten. Über die genauen Wechselmodalitäten und die Vertragsdauer Anfangs gaben die Norddeutschen nichts bekannt.

Anfang soll gemeinsam mit Geschäftsführer Frank Baumann eine Bremer Mannschaft aufbauen, die um den Wiederaufstieg ins Fußball-Oberhaus mitspielen kann. Mit Darmstadt hatte der gebürtige Kölner in der vergangenen Saison den siebten Tabellenplatz in der 2. Liga belegt. Anfang hatte bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2022, so dass Werder für ihn eine Ablösesumme bezahlen muss. Noch gestern Abend schien der Wechsel geplatzt zu sein, da die Lilien, wie das Fachmagazin „Kicker“ berichtete, die vorgeschlagene Ablösesumme von angeblich 200 000 Euro als Frechheit bewerteten und ablehnten. Nun die Rolle rückwärts.

Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann erklärte am Dienstag zum Weggang des Trainers: „Zwar hätten wir gerne weiterhin mit Markus Anfang zusammengearbeitet, doch wir haben uns dazu entschieden, seinem ausdrücklichen Wechselwunsch zu entsprechen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Diesbezüglich konnten wir heute eine Einigung mit Werder Bremen erzielen. Wir danken Markus für seine Arbeit in der zurückliegenden Saison und wünschen ihm viel Erfolg.“

Anfang selbst verwies auf eine schöne Zeit in Darmstadt, schien jedoch auch erleichtert: „Nach der Kontaktaufnahme von Werder stand für mich allerdings schnell fest, dass ich diese Herausforderung annehmen möchte.“

Der frühere Bundesligaspieler machte sich durch seine Erfolge als Trainer von Holstein Kiel einen Namen. Den Club aus Schleswig-Holstein führte er 2017 von der 3. Liga zunächst in die 2. Bundesliga und scheiterte ein Jahr später erst in der Relegation am Erstliga-Aufstieg. Anschließend trainierte er den 1. FC Köln, bevor Darmstadt seine nächste Station war. dpa/red